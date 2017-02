A imagem de um “muro” de brincar a simular a fronteira entre o México e os Estados Unidos na Toys ‘R’ Us de Gaia está a causar indignação nas redes sociais. A fotografia foi partilhada pelo jogador mexicano do FC Porto, Miguel Layun, este sábado.

O lateral do FC Porto partilhou a imagem da decoração da loja no Twitter com a legenda: “Que triste que a Toys ‘R’ Us de Gaia tenha este tipo de decoração. Optamos por sair quando vimos esta 'piada'".

A imagem depressa começou a correr as redes sociais com milhares de partilhas.

Entretanto, a marca internacional já respondeu à publicação de Layun, afirmando que já tinha contactado o gerente da loja em Portugal.

@Miguel_layun Please know that this is not who we are and we have immediately contacted the store management in Portugal to address this