Uma menina de quatro meses morreu esta sexta-feira numa creche na Torre de Moncorvo, em Bragança, não sendo ainda conhecidas as causas do óbito, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte dos bombeiros locais disse à Lusa que receberam o alerta, via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), pelas 16:05, para uma criança de quatro meses que estaria em paragem cardiorrespiratório, na creche do Centro Paroquial de Moncorvo.

“Confirmou-se que a menina estava em paragem cardiorrespiratório e foram efetuadas de imediato as manobras de suporte de vida. Depois foi para o local um helicóptero do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local pelo médico”, disse.