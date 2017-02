Um homem de 26 anos foi alvejado numa perna com um tiro de caçadeira, esta quinta-feira, no bairro do Casal da Mira, Amadora. Segundo fonte da PSP, citada pela Lusa, o autor do disparo fugiu às autoridades.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, o homem foi alvejado cerca das 02:30, tendo sido depois transportado para o Hospital São Francisco Xavier.

No local estiveram elementos dos bombeiros e da PSP da Amadora.