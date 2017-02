O ministro da Educação disse esta sexta-feira que apenas “um número reduzido de escolas” foi afetado pela greve de funcionários e considerou “claramente excessivo” o número de dois mil funcionários em falta nas escolas apontado pelos sindicatos.

À margem da cerimónia de entrega dos Prémios de Investigação Ciências do Desporto COP / Fundação Millennium BCP 2016, que decorreu esta sexta-feira na reitoria da Universidade do Porto, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues começou por afirmar que a greve desta sexta-feira é “um direito dos trabalhadores, naturalmente”.

Questionado sobre os jornalistas relativamente aos números de funcionários em falta nas escolas apontados pelos sindicatos, que estimam uma carência de, no mínimo, dois mil auxiliares, o ministro considerou o número “claramente excessivo”.

Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que as escolas “cumprem os rácios legais” para justificar a sua posição, mas admitiu em seguida que o Ministério da Educação considera rever o número de operacionais.

“O que nós já no diploma do Orçamento do Estado nos comprometemos é a pensar na forma de podermos aumentar esse número de assistentes operacionais nas escolas. É um trabalho que está a ser feito, mas, obviamente, 2.000 assistentes operacionais em falta nos nossos estabelecimentos de ensino é um número exagerado”, afirmou Brandão Rodrigues.