A boa notícia é que as temperaturas máximas vão subir no norte e no centro de Portugal continental. A má notícia são as nuvens, até chuva e trovoada.

No continente, esta quarta-feira será um dia de céu muito nublado, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e, lá está, trovoadas.

Para o norte e centro de Portugal continental aguarda-se uma subida da temperatura máxima, mas para as regiões do sul as máximas vão descer.

Para os Açores, espera-se períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros em geral fracos, enquanto para a Madeira está previsto céu muito nublado e vento fraco a moderado.

Atenção à radiação ultravioleta

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adverte para o nível muito elevado de exposição à radiação ultravioleta em Portalegre, Évora, Beja e Setúbal, além da ilha de Porto Santo, na Madeira,.

O restante território, com exceção para oito das nove ilhas dos Açores, apresentam risco elevado. S. Miguel é a ilha açoriana com índice elevado.

O IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.