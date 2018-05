O sol e o calor estão de regresso, mas só a partir de quinta-feira. Para amanhã, ainda são esperados alguns períodos de chuva fraca e céu muito nublado em praticamente todo o país. As temperaturas mínimas vão estar muito baixas (para esta época do ano), com Guarda e Viseu a chegar aos 2 e 3 graus respetivamente.

Lisboa, Coimbra e Évora vão ter máximas de 17 graus e mínimas de 10, 8 e 5. Mais a norte, Viana do Castelo e Porto terão máximas de 16 graus e mínimas a rondar os 9.

Contudo, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão subir consideravelmente já depois de amanhã, com os termómetros a ultrapassar os 20 graus em todo território nacional.

No fim-de-semana o calor mantém-se e as temperaturas convidam a uma ida à praia. Algumas regiões, como Santarém, podem chegar aos 28 graus. Lisboa contará com 24 graus e Coimbra com 25.

O norte do país vai beneficiar igualmente do bom tempo, com o Porto e Vila Real a chegarem aos 23 graus.