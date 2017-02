As previsões para este domingo de Carnaval indicam que o céu vai estar "geralmente muito nublado, com abertas nas regiões do interior durante a tarde". Esperam-se "períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Raso, em especial a partir da tarde".

Segundo os meteorologistas do Instituto do mar e Atmosfera, o vento deverá soprar, em geral, "fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde".

Na área da Grande Lisboa, a previsão indica "céu geralmente muito nublado", com "possibilidade de ocorrência de chuva fraca no final do dia" e "vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste".

No Grande Porto, prevê-se "céu muito nublado", com "períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do final da manhã" e "vento fraco (inferior a 15 km/h)".

No mar, a costa ocidental terá ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros". Na costa sul, do Algarve, haverá "ondas inferiores a 1 metro".