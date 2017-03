A chuva e a descida da temperatura vão marcar o início do Equinócio da primavera, prevendo-se a partir de terça-feira também queda de neve acima dos 1.600 metros, disse o meteorologista Ricardo Tavares.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Equinócio da primavera começa hoje às 10:29.

Neste início de semana vamos ter uma descida das temperaturas máxima e mínima. Hoje ainda vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo em todo o território (…) mas, amanhã [terça-feira] já vamos ter um dia muito diferente”, disse o especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).