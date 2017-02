A costa norte de Portugal continental tem hoje aviso amarelo (o terceiro numa escala de quatro) por causa da agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA explica que este aviso está ativo a partir das 14:59 de hoje e prolonga-se até às 15:00 de quarta-feira.

As previsões indicam que estão previstas neste período para a costa portuguesa ondas de 4 a 4,5 metros.

A agitação marítima também obrigou hoje ao fecho de sete barras a toda a navegação em Portugal continental e condicionou três outras.

Estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e S. Martinho do Porto, de acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha.

Segundo a Marinha, estão condicionadas as barras de Viana do Castelo (a embarcações superiores a 12 metros), Douro e Aveiro (embarcações superiores a 15 metros).