Os meteorologistas preveem para este sábado "períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro", além de "neblina ou nevoeiro matinal".

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica ainda na previsão que haverá "céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir do meio da tarde".

Haverá ainda uma "pequena descida de temperatura nas regiões Centro e Sul".

Na Grande Lisboa, o céu estará "geralmente muito nublado", com vento fraco".

No Grande Porto, a previsão do IPMA aponta para "céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco", com "vento fraco a moderado (até 25 km/h) de sul".

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental haverá "ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso".

Na costa sul, haverá "ondas de sudoeste inferiores a um metro".