Cinco distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 21:00 desta sexta-feira devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

O IPMA prevê para esta sexta-feira, nas regiões do Norte e Centro, períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até final da manhã, aguaceiros, em especial no interior e durante a tarde, que podem ser por vezes fortes e de granizo e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado de noroeste no litoral e nas terras altas durante a tarde e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No sul prevê-se períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde, vento fraco a moderado de noroeste, soprando durante a tarde moderado no litoral oeste e nas terras altas e sendo de sudoeste no sotavento algarvio, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura máxima.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 17 e 25 graus Celsius, no Porto entre 16 e 23, em Vila Real entre 14 e 26, em Viseu entre 12 e 24, em Bragança entre 15 e 28, em Coimbra entre 16 e 26, na Guarda entre 12 e 22, em Castelo Branco entre 14 e 29, em Santarém entre 15 e 27, em Évora e Beja entre 14 e 29 e em Faro entre 17 e 29.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do IPMA Joana Sanches adiantou que no sábado está prevista uma melhoria do estado tempo.

“No sábado ainda há uma possibilidade de aguaceiros nas regiões do Norte e Centro com possibilidade de ocorrência de trovoada, mas depois prevê-se uma melhoria. O IPMA está também a prever uma subida da temperatura da ordem dos 02/03 três graus."

Risco de incêndio

Quatro concelhos do distrito de Faro apresentam risco máximo de incêndio: Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel e Alcoutim.

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Bragança.

Quase todas as regiões do continente e arquipélagos da Madeira e Açores apresentam ainda risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

De acordo com o Instituto, todas as regiões do país estão com risco muito elevado de exposição à radiação UV, exceto Aveiro, que está a elevado, e Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores) com níveis moderados.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.