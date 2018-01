A polícia espanhola deteve um jovem brasileiro de 17 anos, indiciado por homicídio qualificado de um homem a 17 de setembro do ano passado na Tapada das Mercês, concelho de Sintra.

Segundo a Procuradoria-geral Distrital de Lisboa, o jovem foi detido após a emissão de um Mandado de Detenção Europeu (MDE).

A investigação apurou que o jovem, juntamente com outros suspeitos, desferiu várias pancadas no corpo e cabeça da vítima, tendo depois o detido, com uma faca, desferido mais golpes no corpo do homem, causando-lhe a morte.

Após a detenção em Espanha, o suspeito foi constituído arguido e encontra-se em prisão preventiva desde quarta-feira, tendo o juiz considerado que existe perigo de fuga, perturbação da ordem e tranquilidade públicas e perigo de perturbação do inquérito.

A vítima, de 36 anos, era de nacionalidade brasileira e residia em Portugal há poucos meses.