Um despiste seguido de capotamento no IC6, nesta tarde, fez três feridos, apurou a TVI junto de fontes do CDOS de Coimbra, dos Bombeiros de Tábua, do INEM e da GNR.

As três vítimas, que seguiam na mesma viatura, sofreram ferimentos ligeiros, foram assistidas no local e transportadas aos hospitais da Universidade de Coimbra. Duas delas tiveram de ser desencarceradas. Trata-se de dois homens e uma mulher, entre os 40 e os 60 anos.

O veículo seguia no sentido Coimbra-Oliveira do Hospital, quando se despistou e capotou, tendo ido parar ao sentido contrário (Oliveira do Hospital-Coimbra), ao km 17,6, onde ainda embateu noutro carro. Não há separador central nesta zona.

O trânsito esteve cortado nos dois sentidos entre as 15:21 e as 16:30.

O alerta foi recebido às 15:21.

Para o local foram acionadas três ambulâncias dos bombeiros de Tábua, uma dos bombeiros de Oliveira do Hospital, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arganil e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Comba Dão, além da GNR.

Os militares permanecem no local do acidente para apuramento das circunstâncias do mesmo e audição de testemunhas.