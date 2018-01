Um homem foi filmado a atirar um cão por cima da rede de um canil privado em Soure, distrito de Coimbra.

O momento foi registado pelas câmaras de vigilância da Sourepatas - Associação de Defesa dos Animais de Soure e partilhado no Facebook.

Aconteceu no domingo, pouco antes das 19 horas.

Nas imagens é possível ver um Smart a parar junto à Sourepatas e o condutor a sair do carro. No interior do veículo está outra pessoa, que lhe passa o cão. O homem aproxima-se então da rede e atira o animal por cima, deixando o local apressadamente.

Os vídeos e as fotografias foram divulgados na página de Facebook de um dos voluntários do canil, Pedro Ferreira, e têm já perto de 8.000 partilhas.

"Tu do Smart branco foste apanhado a enviar um cão por cima da rede. Foi há 10 minutos atrás eu vi-te e já estou a ir apresentar queixa contra ti. Já foste. Às 18h49m25s. Se houver alguém que consiga melhorar a qualidade das imagens ou que conheça as pessoas em causa agradeço contacto", escreveu.