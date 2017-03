Um homem com cerca de 70 anos e uma mulher com cerca de 50 foram dados como desaparecidos no sábado de manhã, em Leiria, estando a Polícia Judiciária a investigar a "possibilidade de sequestro", informou a PSP.

A denúncia do alegado desaparecimento do casal foi apresentada por um familiar na PSP, sendo que o desaparecimento terá ocorrido "na noite de sexta para sábado", em Leiria, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

A PSP deslocou-se aos "sítios indicados" onde o casal poderia ter estado.

"Quando houve a notícia de que poderia ser um sequestro, a Polícia Judiciária (PJ) passou a tomar conta do caso", afirmou a mesma fonte.

O filho do casal lançou no sábado, nas redes sociais, um alerta de que os pais estariam desaparecidos, referindo que estes saíram do Leiria Shopping por volta das 00:30 da noite de sexta para sábado e "nunca chegaram a casa".