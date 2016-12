A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) apontou esta terça-feira o uso do telemóvel e de outros dispositivos, como os ‘tablets’, durante a condução como os responsáveis pelo aumento de acidentes com vítimas que se regista desde 2012.

“Há uma série de aparelhos utilizados ao volante que tiram a atenção da estrada e são um fator de distração. Ao tirar a atenção da estrada, criam-se as condições para que haja acidentes e um agravamento do número de acidentes”, disse à agência Lusa o presidente da ANSR, Jorge Jacob, no final da apresentação da “Operação Festas Seguras 2016” e de uma campanha de sensibilização rodoviária.

Desde 2012 que o número de acidentes rodoviários aumenta anualmente, sendo acompanhado por uma descida dos mortos.

De acordo com a ANSR, este ano registaram-se 121.471 acidentes, mais 4.384 do que em 2015, que provocaram 424 (menos 25) e 1.952 feridos graves (menos 202).

Jorge Jacob adiantou que este fenómeno do agravamento do índice da sinistralidade “não é português”, sendo também europeu.

“A nossa interpretação é que isso decorre dos maus comportamentos atuais de utilização do telemóvel ao volante” e de outros dispositivos, como ‘tablets’ e painéis que existem em muitos carros, disse.

Dados divulgados pela ANSR mostram que os tempos de reação do condutor a utilizar o telemóvel são 30 por cento mais lentos daqueles que ocorrem na condução sob o efeito de álcool com uma taxa de 0,8 gramas por litro no sangue e 50% mais lentos dos que se verificam numa situação de condução normal.

Em 2015, as forças de segurança detetaram 54.027 infrações por uso de telemóvel durante a condução

Assim, a ANSR lançou, por ocasião do Natal, uma campanha de sensibilização que vai passar nas rádios e televisões, apelando para a não utilização do telemóvel ao volante.

A campanha deste ano sensibiliza também os condutores para não conduzirem quando estão cansados e após terem ingerido bebidas alcoólicas, outros fatores de risco de acidentes.

Jorge Jacob sublinhou que Portugal “infelizmente ainda está no vermelho”, não tendo conseguido reduzir a percentagem dos condutores mortos que apresentam uma taxa de álcool acima do limite legal.

A campanha realiza-se em coordenação com as operações que a PSP e a GNR vão desenvolver durante o Natal e Ano Novo e que se traduzem num reforço da fiscalização nas vias com maior tráfego.

Presente na apresentação da “Operação Festas Seguras 2016”, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, afirmou à Lusa que vai estar no terreno um dispositivo “não só para aconselhamento e fiscalização, mas também para acompanhamento da situação”.

Destacando a importância destas campanha para a sensibilização dos condutores e da ação das forças de segurança, Jorge Gomes apelou para que os automobilistas tenham comportamentos corretos ao volante.