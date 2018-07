A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 16 anos, em Santarém, "por fortes indícios da prática de, pelo menos, dois crimes de coação sexual sobre duas adolescentes do sexo feminino", informou esta segunda-feira aquela força de segurança.

De acordo com a polícia, os crimes acontecerem em "04 e 27 de junho, no final da tarde", e as vítimas "caminhavam por um acesso pedonal próximo de um estabelecimento de ensino" quando foram abordadas pelo suspeito, que terá usado "violência e força física” e mantido com ambas “atos sexuais de relevo".

O detido foi presente ao primeiro interrogatório judicial, do qual resultou a medida de coação de "obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica", mas, até "à existência de condições técnicas para o fazer", o jovem vai permanecer em prisão preventiva.