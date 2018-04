Um despiste na A1, no Cartaxo, perto de Santarém, causou dois mortos, confirmou fonte do departamento de trânsito de Santarém à TVI24. O veículo despistou-se, tendo embatido num poste e incendiado-se.

Segundo a mesma fonte, as duas vítimas mortais ficaram totalmente carbonizadas.

As autoridades estão a tentar averiguar se há mais vítimas dentro do carro, "uma vez que a viatura ficou completamente carbonizada".

O incidente ocorreu ao quilómetro 60, no sentido Norte-Sul, antes da saída do Cartaxo, estando as duas faixas mais à direita cortadas ao trânsito.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta foi dado às 13:29 e quando os bombeiros chegaram ao local a viatura já estava completamente tomada pelas chamas.

No local encontram-se 24 operacionais e oito viaturas das corporações de bombeiros municipais e voluntários de Santarém, dos municipais do Cartaxo e da GNR.