Uma colisão na Autoestrada do Norte (A1), em Santa Maria da Feira, causou esta quarta-feira uma vítima mortal e limitou também a circulação do trânsito no sentido Sul-Norte, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O acidente deu-se cerca das 16:25 ao quilómetro 281 da A1, na freguesia de Nogueira da Regedoura, e envolveu um veículo ligeiro e um pesado.

Segundo a Brigada de Trânsito da Feira, a vítima mortal é o homem de 43 anos que conduzia o automóvel e ficou encarcerado no mesmo, entrando depois em paragem cardiorrespiratória.

Foi assistido por uma Viatura Médica de Emergência e Reabilitação e pelos Bombeiros da Feira, mas as manobras não surtiram efeito e a vítima passou ao estado de óbito", revela fonte do CDOS.

Durante uma hora, o acidente provocou também a interrupção da circulação viária nas três faixas da A1 em direção a Lisboa.

Segundo a Brigada de Trânsito da Feira, o trânsito já foi retomado numa das vias por volta das 17:30.