Um despiste de uma viatura militar do Exército Pandur em Sanguinhedo, Vila Real, fez três feridos, confirmou à TVI24 fonte do CDOS de Vila Real.

De acordo com aquela fonte, o alerta para o acidente foi dado às 11:30 e os meios de socorro ainda se encontram no local. O acidente aconteceu durante o reconhecimento para um curso de condutores e provocou três feridos, entre os 20 e 30 anos, tendo um deles ficado com ferimentos graves que teve de ser desencarcerado.

No local estão 23 operacionais, apoiados por oito viaturas, incluindo um helicóptero do INEM.

As Pandur são viaturas de transporte blindadas que são utilizadas pelo Exército.

As características da viatura blindada do Exército acidentada em Vila Real dificultaram a operação de desencarceramento do militar ferido com gravidade, disse fonte dos bombeiros.

Ricardo Costa, segundo comandante da Cruz Verde de Vila Real, afirmou aos jornalistas que a operação de desencarceramento do militar ferido com gravidade foi dificultada pelas características do veículo militar.

A vítima que ficou encarcerada foi a que inspirou mais cuidados, demorou mais tempo a efetuar o desencarceramento devido às características de ser blindada a viatura”, salientou.

A operação foi demorada e envolveu 20 bombeiros e seis viaturas de desencarceramento e pré-hospitalar.

O militar com ferimentos mais graves foi assistido no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportada de helicóptero para o Hospital de Santo António, no Porto.

Os outros dois feridos foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto (CHTMAD).

O tenente-coronel Vicente Pereira, das Relações Públicas do Exército, disse à agência Lusa que os militares feridos são três instrutores e adiantou que vão ser apuradas agora as causas do acidente.

Para além de vários militares do Exército e dos meios de socorro, esteve também no terreno a GNR de Vila Real.

Esta manhã, ouvido na comissão parlamentar de Defesa, o ministro da tutela, Azeredo Lopes, informou os deputados sobre este acidente, comentando que “infelizmente estas coisas podem acontecer” e evidenciam “o que é a condição militar”.

O presidente da comissão de Defesa, Marco António Costa, manifestou por seu lado a solidariedade dos deputados para com as vítimas do acidente, que provocou três feridos.

O Presidente da República lamentou o acidente com uma viatura Pandur do Exército e está a acompanhar a evolução do estado de saúde dos militares feridos, que se encontram hospitalizados.

Esta informação consta de uma nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, intitulada "Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas lamenta o acidente ocorrido hoje com uma viatura militar do Exército, em Vila Real".