Afonso Dias, condenado a três anos de prisão efetiva, em 2015, pelo desaparecimento de Rui Pedro, poderá sair da prisão em breve, avança o Jornal de Notícias. O motorista vai cumprir dois terços da pena a que foi condenado e, pode assim, requerer a liberdade condicional.

Segundo a mesma notícia, os dois terços da pena ficam completos em março e o Tribunal de Execução de Penas vai analisar o pedido.

Afonso dias está a cumprir a pena no Estabelecimento Prisional de Guimarães.

Inicialmente absolvido no tribunal de primeira instância, Afonso Dias viu o Tribunal da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça confirmarem uma condenação, com uma pena de três anos, pelo rapto do menino de Lousada, em 1998.

Apesar de ainda ter recorrido para o Tribunal Constitucional, o recurso ficou sem efeito. Recorde-se que após todos os recursos estarem esgotados, Afonso Dias entregou-se para cumprir a pena a que tinha sido condenado. No entanto, ainda agora, declara-se inocente.