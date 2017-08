Os médicos saíram com “uma mão cheia de nada” da reunião de hoje com o Governo, que acusam de os estar a empurrar para uma greve. A ameaça, que foi feita há poucos dias, mantém-se depois da reunião desta sexta-feira.

O Ministério da Saúde, com este tipo de atitudes, está a empurrar-nos para que, no princípio de outubro, depois das eleições autárquicas, os médicos possam encetar uma nova greve”

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos mostrou-se perentório ao afirmar à Lusa que os médicos saíram desta reunião “com uma mão cheia de nada”.

E, por isso, manifestar o desapontamento do Sindicato Independente dos Médicos pela circunstância de o Ministério da Saúde, mesmo depois da greve em maio, [depois] das expectativas que foram criadas na última reunião, não ter apresentado uma contraproposta escrita”

Jorge Roque da Cunha disse à Lusa que a situação atual é de “impasse negocial”, mas garantiu que, para os médicos, o recurso à greve como forma de luta “é a última das últimas armas” para fazerem valer as suas reivindicações. Passa, por isso, as responsabilidades para o lado do Governo.

O sindicato garante que prefere o diálogo, mas tendo em conta que não houve avanços em matérias como a diminuição das 18 para as 12 horas de serviço nas urgências, e com isso permitir a diminuição das listas de espera, ou a reposição do pagamento das horas incómodas, até final de setembro os médicos tomarão a decisão de avançar ou não para a greve.

Os médicos estão decididos a aguardar até essa data, mas sempre com a expectativa de que as próximas reuniões, a primeira das quais já no dia 25 de agosto, “possam ter sucesso”. “Se a atitude for exatamente igual àquela que foi hoje, infelizmente estamos bastante pessimistas em relação a esta matéria”.

Por outro lado, Jorge Roque Cunha revelou que exigiram ao Ministério da Saúde que fizesse uma auditoria aos serviços de urgência por entenderem que “dada a desorganização e o contínuo recurso às empresas de prestação de serviço, a saúde pública poderá estar em causa”.

“O Ministério da Saúde, em relação a esta matéria, concordou connosco em termos genéricos”. O responsável disse que a tutela se comprometeu a fazer essa auditoria em todos os serviços de urgência do país.

O encontro de hohe, que juntou o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a Federação Nacional de Médicos (FNAM), a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Maria de Fátima Fonseca, o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, e a presidente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Marta Temido, decorreu durante a manhã, à porta fechada, e tinha como objetivo o Governo apresentar uma contraproposta negocial relativa às matérias em discussão.