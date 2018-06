A Marinha coordenou no sábado a operação de resgate de um tripulante ferido de uma embarcação holandesa, que navegava a cerca de cerca de 222 quilómetros a oeste da Póvoa de Varzim, foi este domingo anunciado.

Em comunicado, a Marinha refere que o tripulante de 47 anos, de nacionalidade filipina e que apresentava uma fratura no fémur, foi resgatado do rebocador holandês Alp Ippon com a colaboração da Força Aérea Portuguesa (FAP), que o transportou de helicóptero até Figo Maduro, em Lisboa, onde chegou pouco depois das 17:00.

Já em Lisboa, o ferido, de 47 anos, foi encaminhado para o Hospital de São José.

O alerta foi dado às 13:05, através de um telefonema do centro de Busca e Salvamento Conjunto de Den Helder (JDRCC Den Helder), na Holanda. O Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-MAR) aconselhou então o resgate do tripulante, tendo sido empenhado na operação o helicóptero Eh-101 da Força Aérea.