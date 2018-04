Esta segunda-feira, a Força Aérea resgatou uma pessoa ferida, no Pico da Vala, a nordeste da ilha de São Miguel nos Açores.

A vítima trabalhava no local, na limpeza de matas, e escorregou tendo caído numa ribeira. Com ele estavam mais trabalhadores - cerca de 15 - que deram o alerta e ajudaram no primeiro momento

Bombeiros, INEM e Proteção Civil estiveram no local e assistiram o homem, que tinha um osso facial da cara exposto, um traumatismo craniano e uma suspeita de fratura de costelas.

O local era de difícil acesso, com impossibilidade de extração por mar ou terra, e, por isso, teve de ser a Força Aérea a atuar e a resgatar o cidadão português, que sofreu um acidente.

O resgate foi realizado com sucesso, tendo o homem sido transportado para o aeroporto de Ponta Delgada, pelas 18h55, onde aguardava uma ambulância para o encaminhar até ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Neste momento, a situação clínica do homem é estável, com a suspeita de fratura nas costelas a não se confirmar.