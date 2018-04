Doze reclusas desfilam na ‘passerellle’ e, por algumas horas, esquecem a dureza dos dias passados no Estabelecimento Prisional de Tires, Cascais, graças ao projeto de uma jovem associação que pretende ajudar à reinserção destas mulheres. No Salão de Espetáculos da prisão, durante os ensaios, sentem-se livres, mesmo sabendo que esse dia ainda não é o seguinte. As 12 mulheres escolhidas são as que estão mais perto de sair em liberdade e as que têm mais possibilidades de recompor a sua vida quando chegarem lá fora. Na quinta-feira realiza-se o desfile final em que reclusas e também modelos profissionais vão passar roupas dos criadores Roselyn Silva, Iza Vandee, António Coelho - Inspirafuror e Maria Paula Lourenço