A polémica instalou-se, na quinta-feira, depois do Patriarca de Lisboa ter emitido orientações sobre os católicos divorciados que vivem em "situação irregular" devem optar por uma "vida em continência", isto é, sem a prática de relações sexuais.

As orientações surgem da interpretação de "Amoris Laetitia", uma exortação do Papa Francisco sobre a integração dos divorciados e recasados nos ideais católicos, que propõe uma maior abertura da Igreja para as novas formas de estar em família.

De imediato, vários foram aqueles que se insurgiram contra o texto de D. Manuel Clemente e nas redes sociais são vários os que criticam o Patriarca de aconselhar os recasados a absterem-se de ser relações sexuais e chegam mesmo a dizer que o cardeal patriarca não dizer às pessoas como se devem comportar no casamento.

Já era ousado o D.Manuel Clemente dizer como as pessoas se devem comportar no primeiro casamento, dada a sua vasta inexperiência na matéria. No segundo é preciso ser um grande maluco. — Pedro Goulão (@ppgoulao) 8 de fevereiro de 2018

d. manuel clemente defende que, mesmo que se case uma segunda ou uma terceira vez, deve-se manter relações sexuais com o primeiro ex. — carmo afonso (@carmoafonso) 8 de fevereiro de 2018

D. Manuel Clemente presume que se as pessoas se casam pela segunda vez é mesmo por não quererem ter sexo e por isso não se importam de esperar. — Pedro Goulão (@ppgoulao) 8 de fevereiro de 2018

D. Manuel Clemente aconselha os recasados a não teres relações sexuais. Queria fazer uma piada sobre isto e não consigo. Já é demasiado bom! — Mateus Araújo Pires (@MateusAPires) 8 de fevereiro de 2018

Ouve-se a não se acredita: o cardeal patriarca quer proibir o truca-truca a (re)casados que antes tenham casado por igreja. Poderão ao menos dormir juntos? e podem encontrar alternativas ao truca-truca? esta não lembra ao diabo (salvo seja!) — Estrela Serrano (@estrelaserrano) 8 de fevereiro de 2018

D. Manuel Clemente, aconselha a que, nos casos em que não possa ser declarada a nulidade do casamento anterior, deve ser proposto ao casal em situação irregular viver sem a prática de relações sexuais - mas a Igreja vai oferecer assinatura da Netflix — Joao Quadros (@omalestafeito) 8 de fevereiro de 2018

O "conselho" de D. Manuel Clemente deu ainda azo a que, nas redes sociais, muitas pessoas lembrassem o cardeal-patriarca de que há assuntos mais importantes com os quais se preocupar, entre os quais a pedofilia na Igreja Católica.

Ó D. Manuel Clemente, deixe lá os recasados em paz e vá mas é tirar os padres da beira da canalha! — Vasco Vasconcelos (@vascocv) 9 de fevereiro de 2018

Mas, se há quem discorde de D. Manuel Clemente, também há quem o defenda nas redes sociais , lembrando que o texto de D. Manuel Clemente não é mais do que o anúncio "à diocese do ensinamento do Papa Francisco" e que o real problema está nos ideais da Igreja.

Vamos falar claro. Qual é o problema com @patriarcalisboa? Se D. Manuel Clemente dissesse o contrário do que disse, aí sim, seria de estranhar. Era o que faltava vir corrigir o que disse para agrado de terceiros que, pelo que leio, não são católicos. Temos um delito de opinião? — Pedro G. Cavaco 🇪🇺 (@pgcavaco) 9 de fevereiro de 2018