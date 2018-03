Um pescador ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho a bordo de um barco que se encontrava na faina ao largo de Viana do Castelo, disse o capitão do porto local.

Segundo o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Raul Risso, o homem, de 51 anos, sofreu "lesões na mão direita quando se preparava para lançar as artes de pesca ao mar".

Raul Risso adiantou que após o acidente, registado às 05:30, a embarcação "Mestre Adriano", matriculada em Viana do Castelo, "rumou a terra onde o pescador foi assistido pelo INEM e transportado ao hospital de Santa Luzia".

Contactada pela Lusa, fonte daquela unidade hospitalar adiantou que o homem "está estabilizado e a ser avaliado pelo serviço de ortopedia".