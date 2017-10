Um cidadão português foi raptado no Estado de Kogi, na Nigéria, na sequência de um tiroteio iniciado por um grupo de 15 homens armados, que causou também a morte de dois polícias, noticia a imprensa nigeriana.

Segundo os jornais nigerianos Premium Times e Tribune, que citam o porta-voz do comando da polícia do Estado, William Aya, os 15 homens armados estavam escondidos numa vegetação próxima de uma zona de obras onde se reabilitava uma estrada.

De acordo com o Premium Times, o português raptado, identificado como José Machada, engenheiro civil, estava juntamente com outros estrangeiros e também nigerianos a inspecionar o projeto quando surgiram os homens armados.

Gunmen kill 2 policemen, kidnap Portuguese in Kogi

