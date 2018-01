Há mais um arguido na Operação Lex. Trata-se do advogado João Rodrigues, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que estava fora do país e que ao regressar, esta terça-feira, foi notificado. A TVI sabe que foram feitas buscas no escritório e na casa deste advogado, na terça-feira.

No total, a Operação Lex conta já com 12 arguidos.

A Operação Lex decorre de um processo extraído do caso Rota do Atlântico, que envolve o empresário José Veiga, num processo de corrupção.

O juiz Rui Rangel e a sua ex-mulher, a também juíza Fátima Galante, são arguidos e serão ouvidos no Supremo Tribunal a 8 e 9 de fevereiro. Rui Rangel terá beneficiado de milhares de euros das contas de José Veiga.

A Operação Lex estendeu-se a pessoas próximas do juiz desembargador, como as duas ex-mulheres do magistrado, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o advogado Santos Martins e o filho deste.

Na terça feira, cerca de 150 inspetores da Policia Judiciária fizeram mais de 30 buscas, incluindo nas residências dos juízes e do presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, bem como no Tribunal da Relação e no Estádio da Luz. Cinco pessoas foram detidas, no âmbito dessas buscas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, com o apoio de magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Em causa, estão suspeitas de crimes de tráfico de influência, corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento e fraude fiscal.