O "aviso" é da Polícia Segurança Pública, mas, atendendo à quadra festiva, pode considerá-lo um presente: a PSP divulgou os locais onde irá realizar ações de fiscalização rodoviária através de radares para que não seja apanhado na curva.

A lista abaixo não inclui, no entanto, todos os dispositivos de controlo de velocidade.

AVEIRO

22/dez/16 Av. Dr. Renato Araújo - São João da Madeira

28/dez/16 Av. da Universidade - Aveiro

29/dez/16 Estrada de São João de Ovar, São João de Ovar - Ovar

30/dez/16 Rua 33 (entre as Ruas 32 e 38), Anta - Espinho

BRAGA

28/dez/16 Av. António Macedo - Braga

CASTELO BRANCO

22/dez/16 Av. Pero da Covilhã - Covilhã

27/dez/16 Av. Pero da Covilhã - Covilhã

COIMBRA

23/dez/16 Estrada de Coimbra - Coimbra

28/dez/16 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

ÉVORA

28/dez/16 EN 18 ao Gil - Estremoz

LEIRIA

22/dez/16 Via de Cintura Interna - Alcobaça

LISBOA

26/dez/16 Av. das Descobertas

27/dez/16 Av. Padre Cruz



PORTALEGRE

23/dez/16 Av. do Bonfim - Portalegre

PORTO

22/dez/16 Estrada D. Miguel - Gondomar

29/dez/16 Estrada Circunvalação, 11124 - Matosinhos

SANTARÉM

22/dez/16 Rua Atriz Alda Rodrigues - Santarém

29/dez/16 Rua do Progresso - Cartaxo

29/dez/16 Barreira Alva - Torres Novas - Santarém

VIANA DO CASTELO

29/dez/16 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

VILA REAL

22/dez/16 Av. Auareliano Barrigas - Vila Real

29/dez/16 Av. Rainha Dona Mafalda - Chaves

29/dez/16 Rua Vasco Sameiro - Vila Real