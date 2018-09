Um acidente antes da saída Massamá-Tercena, no IC19, no sentido Lisboa-Sintra obrigou ao corte da circulação, confirmou fonte do CDOS de Lisboa à TVI24.

Segundo a mesma fonte, a colisão envolveu quatro veículos e fez um ferido ligeiro "que foi transportado ao hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca".

A circulação foi cortada totalmente e "a previsão inicial" era de que a via ficaria cortada durante duas horas para limpeza. Há demora desde a Segunda Circular.

"Mas o tempo de corte deve ser inferior", acrescentou a mesma fonte.

Ao local acorreram meios dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

Mas este não é o único acidente a complicar a manhã de trânsito no IC19. No mesmo sentido, vários acidentes na via esquerda junto ao viaduto da EN 117, aumentam a demora no tráfego.

Já nos Cabos D'ávila, no sentido Lisboa-Amadora, um acidente junto ao Alegro, na via central, está a causar filas na CRIL, A5 e Avenida das Descobertas.

Quanto à CRIL, no sentido Algés/Sacavém, um acidente com um pesado e dois ligeiros está a ocupar as vias esquerda e as duas centrais dentro do Túnel do Grilo. Há demora nos acessos da A8 e Odivelas. No sentido inverso, há paragens no Túnel de Benfica e no acesso para A5, há acidente em Pina Manique.