Uma mulher com 49 anos ficou hoje ferida com gravidade após cair de um animal que, depois, a arrastou por vários metros em Torre de Moncorvo, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Bragança.

Segundo o Comandante Operacional Distrital do CDOS, João Afonso, a mulher, que após o incidente com um macho (híbrido masculino de mula) apresentava várias escoriações e hematomas, foi transportada em helicóptero para o hospital de Bragança, para ser sujeita a exames médicos.

O alerta para o acidente, que ocorreu em Póvoa, concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, foi dado pelas 17:49.

No local estiveram 15 operacionais dos bombeiros e GNR, apoiados por seis viaturas.