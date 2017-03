O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deteve um homem e duas mulheres, na freguesia da Estrela, suspeitos de burla e falsificação de documentos, crimes alegadamente cometidos no negócio da venda `online´, foi hoje anunciado.

Os detidos são suspeitos de terem adquirido diversos artigos em estabelecimentos comerciais, pondo-os posteriormente à venda nos ‘sites’ de comercialização `online´, sem que, após o pagamento, os fizessem chegar aos seus interessados”, explica o Cometlis, em comunicado.

Os três elementos, com idades entre 25 e 73 anos e suspeitos de pertencerem a uma “organização de burlas `online´”, foram detidos na segunda-feira, na freguesia da Estrela, em Lisboa, fora de flagrante delito e no cumprimento de mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária.

Durante as buscas, a PSP apreendeu quatro consolas de jogos e respetivos comandos, confiscou diversas contas de `email´ utilizadas para publicação dos anúncios e aquisição dos artigos junto do estabelecimento comercial, assim como outros artigos relacionados com a atividade ilícita.

Os detidos, já com antecedentes criminais por ilícitos idênticos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, aos dois suspeitos mais velhos, ficando o outro arguido com apresentações semanais às autoridades.