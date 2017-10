A PSP deteve hoje em Braga um homem de 49 anos que terá efetuado “vários disparos” na direção de dois vizinhos, ferindo um deles, anunciou aquela força.

Em comunicado, a PSP refere que os factos terão sido praticados “por motivos aparentemente fúteis e na sequência de uma discussão entre vizinhos”.

Os disparos, com arma de caça, causaram “vários ferimentos” numa das vítimas, bem como danos num portão e numa viatura estacionada no local.

“Para o local foram entretanto acionados os meios de emergência médica e profissionais da PSP das demais valências policiais, da Esquadra de Investigação Criminal e da Unidade da Polícia Técnica, que recolheram os vestígios e efetuaram as diligências tidas por convenientes, com vista à preservação da prova e responsabilização criminal do autor do crime”, acrescenta o comunicado.