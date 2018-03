Um grupo armado com marretas, facas e barras de ferro bloqueou, este sábado ao início da tarde, a Rua de Moçambique, no Prior Velho, e invadiu o restaurante Brasa do Prior onde agrediu clientes e os funcionários, apurou a TVI24 junto de testemunhas no local.

Os agressores, que faziam parte dos Hell's Angel, entraram no restaurante e agrediram as pessoas - entre estas um grupo de pessoas da "Nova Ordem Social" - que se encontravam no estabelecimento.

De acordo com fonte da PSP no terreno, em declarações à TVI24, diz que se tratou de "um confronto entre dois grupos motards" que envolveu 20 a 30 suspeitos que fugiram do local.

Os desacatos ocorreram dentro do restaurante, continuando depois as agressões na rua.

No ataque, seis pessoas ficaram feridas, uma em estado grave e outra em estado muito grave, "com um pulmão perfurado". Os feridos foram transportados para os hospitais de Santa Maria e São José, em Lisboa.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar no local, a rua de Moçambique continua fechada ao trânsito. De acordo com testemunhas, o dono do restaurante será irmão de Mário Machado, dos Skinheads.

A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária.