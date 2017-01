A empresa sueca Ikea pediu, através de um comunicado, aos clientes que adquiriram a cadeira de praia de MYSINGSÖ que a devolvam numa das suas lojas. Quem comprou o artigo será reembolsado na totalidade e não precisa de apresentar o comprovativo da compra.

A decisão foi tomada após a empresa ter tido conhecimento de cinco incidentes, em cinco países diferentes. Nos referidos casos, o tecido foi retirado para lavagem e a montagem feita de forma incorreta. Se esta não for bem montada, há risco de queda ou ferimentos nos dedos.

Os incidentes aconteceram na Finlândia, Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca e Austrália.

Ressalvando que a segurança é prioridade máxima da Ikea, após aberta uma investigação, a empresa optou por recolher as cadeiras e aperfeiçoar “o design deste produto, com vista a diminuir os riscos de montagem incorreta e lesões”, lê-se no comunicado.

A marca avança ainda que a cadeira com o novo design estará disponível nas lojas a partir de Fevereiro de 2017.

Esta não é a primeira vez que a marca pede aos clientes a devolução de artigos envolvidos em acidentes. Veja aqui outros casos.