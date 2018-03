Um baleia anã deu esta segunda-feira à costa, na praia de Fuzelhas, em Leça da Palmeira. O animal, que mede cerca de 2,30 metros, encontra-se em adiantado estado de decomposição, indica a Polícia Marítima de Leixões.

Em comunicado enviado às redações, a Polícia Marítima informa que o alerta foi dado às 09:05 através de um telefonema.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) constatou tratar-se de uma baleia piloto.

O cetáceo será em breve removido do local pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, indica ainda o comando-local da Polícia Marítima.