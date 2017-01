O embaixador do Iraque chegou a acordo com a família do jovem agredido em Ponte de Sôr, em agosto do ano passado. A informação foi confirmada à TVI pelo advogado da família de Rúben Cavaco.

O acordo extrajudicial foi alcançado esta sexta-feira à tarde. De acordo com o advogado Santana-Maia Leonardo, o embaixador já tinha pago os tratamentos hospitalares a Rúben Cavaco e compromete-se agora a pagar uma indemnização cujo valor não quis precisar, mas que "não é muito alto".

O advogado considera que o acordo agora alcançado encerra a questão por parte do jovem agredido.

Mas o acordo é independente da questão diplomática, pelo que esta pode ainda não ficar encerrada com este volte face.