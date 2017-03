Sete feridos, três em estado grave, é o resultado de um acidente na Ponte Nova do Arade, em Portimão, no Algarve. A informação foi confirmada à TVI pelos Bombeiros Voluntário de Portimão.

Os três feridos graves foram transportados para o Hospital de Portimão.

O acidente envolveu um pesado de mercadorias e dois veículos ligeiros. O trânsito foi cortado na Ponte Nova do Arade e só deverá reabrir, de forma condicionada, após a remoção das viaturas envolvidas na colisão.

O alerta às autoridades foi dado às 11:04.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Portimão, da GNR, do INEM e da Rotas do Algarve (concessionária da via), com 16 viaturas e 35 operacionais.