Uma mulher de 80 anos morreu hoje após ter caído num tanque de rega com água em São Bento, freguesia de Ribeira de Nisa e Carreiras, no concelho de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a idosa foi retirada sem vida de dentro do tanque.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta foi dado por um popular que passava no local, quando deu com a mulher caída dentro do tanque.

A mesma fonte adiantou que o óbito foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, tendo o corpo da mulher sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital da cidade.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 10:44, através do 112, tendo sido mobilizados para o local seis bombeiros da corporação de Portalegre, apoiados por dois veículos e a VMER, além da GNR.