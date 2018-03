O tribunal de Viana do Castelo decretou, esta quinta-feira, o internamento compulsivo, pelo mínimo de três anos, de um homem de 41 anos que se provou ter tentado matar a mãe à facada, em Ponte de Lima.

O caso ocorreu em agosto de 2017, em Cepões, Ponte de Lima, o homem, engenheiro de profissão, que sofre de esquizofrenia, chegou a tribunal acusado de homicídio simples na forma tentada da mãe, por lhe ter desferido "seis golpes violentos" com uma faca de cozinha.

A juiz que presidiu ao coletivo, afirmou que o internamento "é a única medida" que o tribunal poderia aplicar neste caso, para segurança do próprio e dos que o rodeiam".

Até agora, o senhor sempre viveu bem com a doença, mas depois deste ato, cá fora não pode continuar. Vai para um hospital prisão, apto a tratar de pessoas com a sua doença e onde terá de ficar, no mínimo, durante três anos", afirmou a magistrada.