O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) informou esta quinta-feira ter apresentado uma queixa-crime contra um bombeiro de Ponte de Lima que protagonizou um "ato violento" ao retirar um gato de uma árvore com um jato de água, provocando a queda do animal.

O caso ocorreu quarta-feira, em pleno centro histórico daquela vila do Alto Minho e foi registado por um popular em vídeo, que o publicou nas redes sociais. Em apenas duas horas, o vídeo, entretanto apagado, registou mais de 70 mil visualizações.

O partido recebeu várias denúncias deste acontecimento. Nas filmagens, pode ver-se o animal a ser impelido por um jato de água vindo do camião dos bombeiros de Ponte de Lima, embatendo depois violentamente no chão, caindo do cimo da árvore, de uma altura considerável. A queda e a reação dos transeuntes revelam o choque e comprovam o ato violento a que o gato foi sujeito", adiantou o PAN, em nota enviada imprensa.