Um comerciante português, de 58 anos, foi detido em Espanha pela presumível prática de crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos em 2015 na zona do Entroncamento.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária informa que o suspeito era alvo de um Mandado de Detenção Europeu emitido pela autoridade judiciária competente no DIAP da Comarca de Santarém.

Contactada pela TVI24, a PJ de Leiria acrescentou que o português foi detido já este ano e entregue às autoridades portuguesas em abril, tendo sido presente ao primeiro interrogatório judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito agrediu sexualmente duas crianças com 9 e 14 anos. O homem mantinha uma "relação de proximidade, mas não familiar, com as vítimas que são da mesma família".