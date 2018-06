A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a fazer buscas na Comissão Distrital de Lisboa do PSD e na Concelhia de Lisboa do PS, situada na sede da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, sabe a TVI24.

As buscas da PJ e do DIAP de Lisboa estão também a ser feitas nos serviços centrais da Câmara de Lisboa, nos serviços de Urbanismo da autarquia, no Campo Grande, nas juntas de freguesia do Areeiro, Santo António e da Estrela, e várias outras autarquias.

Fonte oficial do PS confirmou à Lusa que a PJ e o Ministério Público se deslocaram esta manhã à sede do partido e à concelhia de Lisboa.

"O PS colaborou em tudo o que lhe foi solicitado pelas autoridades", referiu à agência Lusa fonte oficial dos socialistas.

Fonte do PSD disse à Lusa que que estão a ser realizadas buscas na distrital de Lisboa e nas juntas de freguesia de Santo António, Estrela e Areeiro.

Segundo a mesma fonte, estão em investigação alegados “favorecimentos a militantes” do partido, “através de ajustes diretos”, para a contratação de pessoal e a adjudicação de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos.

Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp (PSD), confirmou que foi avisado pelo tesoureiro da autarquia de que a PJ estava na junta “a ver contratos”.

“Estou agora a dirigir-me para lá. A documentação é pública, não há nada a esconder”, disse, às 10:15.

A investigação é coordenada pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Até ao momento ninguém foi detido e não há previsão que vá ser.