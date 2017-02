A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens pela presumível autoria dos crimes de abuso sexual de criança, recurso à prostituição de menor e violação, ocorridos em vários locais da área metropolitana do Porto, informou esta terça-feira aquela força.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ refere que um dos suspeitos “era conhecedor das dificuldades económicas do agregado familiar da menor, atualmente com 15 anos, e sujeitou-a a agressões sexuais, a troco de contrapartidas monetárias”.

As agressões terão começado quando a vítima tinha 13 anos e decorreram “até ao presente”.

"O outro suspeito, companheiro da mãe da vítima, aproveitava-se da presença da menor em sua casa para perpetrar também os abusos sexuais que se prolongaram durante cerca de um ano", acrescenta do comunicado.

Os detidos têm 69 e 51 anos, sendo o primeiro reformado e o segundo pedreiro.

Vão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.