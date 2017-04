As autoridades de saúde estão preocupadas com o regresso de casos de doenças que estavam eliminadas em Portugal, sendo que o Plano Nacional de Vacinação as cobre.

Recentemente, surgiram seis casos de sarampo, assim como um surto de papeira na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. No ano passado, houve ainda um aumento de casos de tosse convulsa: em dezembro, tinham sido registados 526 casos, quase o dobro de 2015.

Teresa Fernandes, técnica superior do Plano Nacional de Vacinação, esteve na TVI24 a esclarecer dúvidas sobre estas doenças e as respetivas vacinas: