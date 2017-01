A Polícia Judiciária continuou esta terça-feira a investigar o desaparecimento de uma mulher residente na zona de Grândola, distrito de Setúbal, e de um homem suspeito, com quem esta teve um relacionamento.

Segundo fonte fonte Polícia Judiciária de Setúbal ouvida pela Agência Lusa, o alerta sobre o desaparecimento da mulher, de 37 anos, foi dado na segunda-feira. Saiu para ir trabalhar e não regressou à hora habitual. Entretanto, foi encontrado o seu carro.

O desaparecimento ocorreu em circunstâncias não muito vulgares, o que pode levantar a suspeita de crime", adiantou a fonte da Polícia Judiciária.

A Judiciária e a GNR continuam assim à procura da mulher e de um eventual suspeito, que também está desaparecido, e que, ao que se sabe, era o seu anterior companheiro.

A investigação do caso está a ser efetuada pela Polícia Judiciária de Setúbal, depois do desaparecimento da mulher ter sido participado no Destacamento Territorial de Grândola da GNR.