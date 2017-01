O diretor da Polícia Judiciária de Setúbal disse, esta sexta-feira, à Lusa que o suspeito de rapto de uma mulher em Grândola tentou asfixiar a ex-companheira quando se apercebeu de que a polícia lhe estava a entrar em casa.

Fomos nós que lhe tirámos a mulher das mãos quando estava a tentar asfixiá-la com uma fita de plástico. A mulher está mal, foi assistida no local por uma equipa do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], mas espero que consiga recuperar”, disse à agência Lusa o diretor da Polícia Judiciária (PJ), Vítor Paiva.

O diretor da PJ de Setúbal adiantou que “o suspeito, quando se apercebeu de que estava iminente a intervenção da polícia na sua habitação, tentou asfixiá-la com uma fita de plástico”.

Uma outra fonte da PJ contou à Lusa que as autoridades viram-se obrigadas a uma intervenção musculada para deter o suspeito, o qual, depois de perceber as movimentações no exterior da casa, barricou-se no seu interior, fechou três portas e colocou móveis à frente para impedir a sua abertura.

A mulher que estava desaparecida desde o início desta semana na zona de Grândola, distrito de Setúbal, foi hoje encontrada hoje com vida, na companhia do ex-companheiro, “mas maltratada”, segundo fonte da PJ.

Vítor Paiva disse que a PJ acreditava que, “mais tarde ou mais cedo, o suspeito regressaria a casa ou já estaria lá”, salientando que pessoas e casas estavam a ser vigiadas há vários dias.

Estamos convencidos de que esta mulher acabaria por ser vítima de um homicídio sob qualquer pretexto, e o suspeito acabou por dar razão a esta convicção ao tentar asfixiá-la quando se apercebeu do movimento tático/policial para entrar em casa”, sublinhou.

Segundo o diretor, a PJ percebeu que o suspeito estava no interior da habitação, em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola, e acabou por detê-lo cerca das 07:00 de hoje.

Vítor Paiva adiantou que a PJ vai agora tentar reconstituir tudo o que o suspeito e a ex-companheira fizeram nos últimos dias e investigar a passagem de uma viatura nos pórticos da Via Verde de Boliqueime e Tavira, no Algarve.

O diretor da PJ de Setúbal disse ainda que não foi encontrada a viatura roubada e usada para abalroar o carro da mulher.

Segunda a PJ, a mulher foi encontrada na casa no concelho de Grândola e o ex-companheiro, de quem a polícia suspeitava, foi detido.

O desaparecimento da mulher residente na zona de Grândola estava a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A fonte da Polícia Judiciária de Setúbal indicou à agência Lusa que foram alertados na segunda-feira para o desaparecimento de uma mulher, de 37 anos, que foi trabalhar e não regressou à hora habitual, tendo sido encontrado o veículo em que se fazia transportar.

O desaparecimento ocorreu em circunstâncias não muito vulgares, o que pode levantar a suspeita de crime", adiantou então a fonte da PJ.

A investigação do caso estava a ser efetuada pela PJ de Setúbal, depois do desaparecimento da mulher ter sido participado no Destacamento Territorial de Grândola da GNR.