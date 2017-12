A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 41 anos por violação e coação sexual de menor, segundo refere um comunicado daquele órgão de polícia criminal.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que o arguido foi presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, tendo saído em liberdade, mediante Termo de Identidade e Residência (TIR).

Segundo a mesma fonte, o suspeito está ainda proibido de contactar a vítima e de frequentar o concelho de residência da mesma.

Os factos criminosos iniciaram-se quando a menor tinha apenas 12 anos", refere a PJ.

De acordo com os investigadores, o suspeito aproveitava o convívio com a família da menina para praticar os abusos, tendo-se ausentado do país após a prática dos factos.