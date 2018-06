A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, identificou, localizou e deteve um homem, com 37 anos de idade, sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, violação e pornografia de menores agravados.

O presumível autor aliciou a vítima, do sexo masculino, com 13 anos de idade, através das redes sociais, logrando encontrar-se com ela, por duas vezes, tendo-a sujeitado a várias práticas de natureza sexual, na sua viatura e na própria residência.

Na sequência da investigação efetuada e da realização de uma busca domiciliária, foram-lhe, ainda, apreendidos diversos suportes informáticos contendo inúmeros ficheiros, imagens e vídeos relativos a pornografia infantil.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.